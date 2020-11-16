В Кыргызстане за пост президента будут бороться более 60 кандидатов
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. В Кыргызстане зарегистрировали 63 кандидата на пост президента страны, которые будут бороться за голоса избирателей. Об этом сообщает Центральная избирательная комиссия Кыргызстана, передает УНН.
“Завершился первый этап избирательной кампании периода выдвижения кандидатур на должность президента Кыргызской Республики”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что в целом в Центральной избирательной комиссии Кыргызстана приняли документы от 65 кандидатов, однако две заявки были отозваны.
“Свои кандидатуры в рамках самовыдвижения выдвинули 62 гражданина КР, 1 выдвинут политической партией.
Среди кандидатов 8 женщин, 55 мужчин”, — сообщили в ЦИК Кыргызстана.
Как сообщал УНН, исполняющий обязанности президента Кыргызской Республики Садир Жапаров накануне сложил полномочия и подал в ЦИК документы о выдвижении своей кандидатуры на пост президента страны. До избрания нового президента его обязанности возложены на спикера Жогорку Кенеша Таланта Мамыгова. Проведение президентских выборов назначено на 10 января 2021 года.