У Киргизстані за посаду президента будуть змагатися понад 60 кандидатів

“Завершився перший етап виборної кампанії-періоду висування кандидатур на посаду президента Киргизської Республіки”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що загалом в Центральній виборчій комісії Киргизстану прийняли документи від 65 кандидатів, проте дві заявки були відкликані.

“Свої кандидатури як самовисуванці подали 62 громадянина КР, 1 — від політичної партії. Серед кандидатів 8 жінок, 55 чоловіків”, — повідомили в ЦВК Киргизстану.

Як повідомляв УНН, виконуючий обов’язки президента Киргизької Республіки Садир Жапаров напередодні склав повноваження та подав до ЦВК документи про висунення своєї кандидатури на пост президента країни. До обрання нового президента його обов’язки покладені на спікера Жогорку Кенеша Таланта Мамигова. Проведення президентських виборів призначено на 10 січня 2021 року.