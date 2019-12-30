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рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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В Харькове горел Центр профтехобразования

В Харькове горел Центр профтехобразования

Киев  •  УНН

 • 17606 просмотра

КИЕВ. 30 декабря. УНН. В Харькове ликвидирован пожар в социально-бытовом корпусе Центра профессионально-технического образования. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины области.

“29 декабря в 17:58 на номер „101“ поступило сообщение о пожаре на территории Центра профессионально-технического образования по адресу: г. Харьков, бульвар И. Каркача, 24 К месту происшествия были направлены 4 отделения ГСЧС на автоцистернах и 1 в автолестнице”, — говорится в сообщении.

“На момент прибытия спасателей было установлено, что горят деревянные конструкции кровли перехода между двумя зданиями социально-бытовых корпусов Центра. Площадь пожара составила около 200 кв.м”, — добавили спасатели.

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Отмечается, что уже в 18:32 пожар был локализован, а в 20:32 полностью ликвидирован.

“Причина и ущерб выясняются”, — резюмировали спасатели.

Недавно в Киеве горело общежитие НАУ, эвакуировали 350 человек.

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