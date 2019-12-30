У Харкові горів Центр профтехосвіти
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. У Харкові ліквідовано пожежу в соціально-побутовому корпусі Центру професійно-технічної освіти. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр Держслужби з надзвичайних ситуацій України області.
“29 грудня о 17:58 на номер „101“ надійшло повідомлення про пожежу на території Центру професійно-технічної освіти за адресою: м. Харків, бульвар І. Каркача, 24. До місця події було направлено 4 відділення ДСНС на автоцистернах та 1 на автодрабині”, — йдеться у повідомленні.
“На момент прибуття рятувальників було встановлено, що горять дерев’яні конструкції покрівлі переходу між двома будівлями соціально-побутових корпусів Центру. Площа пожежі склала близько 200 кв.м”, — додали рятувальники.
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Зазначається, що вже о 18:32 пожежу було локалізовано, а о 20:32 повністю ліквідовано.
“Причина та збитки з’ясовуються”, резюмували рятувальники.
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