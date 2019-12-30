В Казахстане назвали еще одну версию авиакатастрофы в Алматы
Киев • УНН
КИЕВ. 30 декабря. УНН. МВД Казахстана назвало еще одну версию аварии самолета в Алматы - из-за работы навигационных служб. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Tengrinews.
""Сейчас следственная группа МВД проводит расследование авиакатастрофы, которая была в Алматы. В настоящее время рассматривается три версии. Первая: ошибка экипажа. Вторая: возможность технической неисправности самого борта. Третья: работа навигационных служб", - сказал министр внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев.
Он также добавил, что в настоящее время идет осмотр места происшествия и демонтаж воздушного лайнера. Его передислоцируют на территорию аэропорта, где будет более подробно проводиться осмотр.
Напомним, 27 декабря самолет казахстанской авиакомпании Bek Air с 95 пассажирами и пятью членами экипажа упал за пределами аэропорта Алматы. Из-за аварии самолета погибли 12 человек.
Среди пострадавших есть украинцы, их посетил представитель посольства Украины в Казахстане.
Ранее сообщалось, что среди возможных причин катастрофы - ошибка пилотов и техническая неисправность.