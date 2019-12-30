У Казахстані назвали ще одну версію авіакатастрофи в Алмати
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. МВС Казахстану назвало ще одну версію аварії літака в Алмати - через роботу навігаційних служб. Про це повідомляє УНН з посиланням на Tengrinews.
"Зараз слідча група МВС проводить розслідування авіакатастрофи, яка сталася в Алмати. Наразі розглядається три версії. Перша: помилка екіпажу. Друга: можливість технічної несправності самого борта. Третя: робота навігаційних служб", - сказав міністр внутрішніх справ Казахстану Єрлан Тургумбаєв.
Він також додав, що наразі йде огляд місця події і демонтаж повітряного лайнера. Його передислокують на територію аеропорту, де буде більш детально проводитися огляд.
Нагадаємо, 27 грудня літак казахстанської авіакомпанії Bek Air з 95 пасажирами і п'ятьма членами екіпажу впав за межами аеропорту Алмати. Через аварію літака загинули 12 людей.
Серед постраждалих є українці, їх відвідав представник посольства України у Казахстані.
Раніше повідомлялося, що серед можливих причин катастрофи - помилка пілотів і технічна несправність.