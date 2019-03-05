В Грузии произошло землетрясение
Киев • УНН
КИЕВ. 5 марта. УНН. В Грузии произошло землетрясение магнитудой 4. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Новости Грузии.
Подземные толчки были зафиксированы в 00:21 по тбилисскому времени.
Эпицентр землетрясения, согласно предварительным данным, находился в Аджарии, в Кобулетском муниципалитете.
Землетрясение было ощутимым для населения. Сообщений о разрушениях не поступало.
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Как сообщал УНН, землетрясение магнитудой 6,2 произошло в субботу на северном японском острове Хоккайдо в районе, прилегающем к южной части Курил.