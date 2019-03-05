У Грузії стався землетрус

Підземні поштовхи були зафіксовані в 00:21 за тбіліським часом.

Епіцентр землетрусу, за попередніми даними, знаходився в Аджарії, в Кобулетском муніципалітеті.

Землетрус був відчутним для населення. Повідомлень про руйнування не надходило.



ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На південному заході Китаю в результаті землетрусу припинено видобуток сланцевого газу



Як повідомляв УНН, землетрус магнітудою 6,2 відбулося в суботу на північному японському острові Хоккайдо в районі, прилеглому до південної частини Курил.