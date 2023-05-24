В Грайворонском округе белгорода поврежден газопровод, есть возгорание
Киев • УНН
КИЕВ. 24 мая. УНН. В Грайворонском округе российского белгорода поврежден газопровод, в результате этого вспыхнул пожар. Об этом сообщил в Telegram губернатор Белгородской области вячеслав гладков, пишет УНН.
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По словам гладкова, в Грайворонском округе поврежден газопровод, "продолжается небольшой пожар".
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"В Грайворонском округе поврежден газопровод, продолжается небольшой пожар. Сейчас глава округа находится на месте, в течение суток будет все восстановлено", - написал губернатор области.
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гладков также добавил, что в настоящее время устанавливаются причины возгорания. Также в результате повреждения газопровода отключено от газоснабжения село Безымянное и свинокомплекс.
"Причины: работают следственные органы - жду их доклад о причине этого возгорания. Отключены от газа Безымянное и свинокомплекс", - говорится в сообщении.
Напомним
песков заявил о "глубокой обеспокоенности" по поводу событий в белгородской области.
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