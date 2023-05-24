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У Грайворонському окрузі бєлгорода пошкоджений газопровід, є загоряння

У Грайворонському окрузі бєлгорода пошкоджений газопровід, є загоряння

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 травня. УНН. У Грайворонському окрузі російського бєлгорода пошкоджено газопровід, внаслідок цього спалахнула пожежа. Про це повідомив у Telegram губернатор бєлгородської області в'ячеслав гладков, пише УНН.

Деталі

За словами гладкова, у Грайворонському окрузі пошкоджено газопровід, "триває невелика пожежа".

Цитата

"У Грайворонському окрузі пошкоджено газопровід, триває невелика пожежа. Зараз голова округу перебуває на місці, протягом доби буде все відновлено", - написав губернатор області.

Доповнення

гладков також додав, що наразі встановлюються причини загоряння. Також внаслідок пошкодження газопроводу відключено від газопостачання село Безімено та свинокомплекс.

"Причини: працюють слідчі органи - чекаю на їхню доповідь про причину цього загоряння. Відключено від газу Безімено і свинокомплекс", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

пєсков заявив про "глибоку стурбованість" щодо подій у бєлгородській області.

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