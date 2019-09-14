В ГПУ рассчитывают в ближайшем будущем вернуть коррупционные активы из-за рубежа

"Есть серьезная надежда, что в ближайшем будущем мы вернем большинство коррупционных активов, размещенных за рубежом. Есть конвенция Организации Объединенных Наций, которая обязывает репатриировать капиталы, не только делиться, например, информацией, а репатриировать капиталы. Это наш приоритет, мы уже об этом говорили, не только привлечь людей к ответственности, но и компенсировать те убытки, которые нанесла коррупция", - сказал Касько.

Напомним, народные депутаты приняли за основу законопроект об обличителях коррупции.