В ГПУ рассчитывают в ближайшем будущем вернуть коррупционные активы из-за рубежа
Киев • УНН
КИЕВ. 14 сентября. УНН. Первый заместитель Генерального прокурора Украины Виталий Касько надеется, что в ближайшем будущем государство вернет большинство коррупционных активов, размещенных за рубежом. Об этом он заявил во время международного форума YES в субботу, передает корреспондент УНН.
"Есть серьезная надежда, что в ближайшем будущем мы вернем большинство коррупционных активов, размещенных за рубежом. Есть конвенция Организации Объединенных Наций, которая обязывает репатриировать капиталы, не только делиться, например, информацией, а репатриировать капиталы. Это наш приоритет, мы уже об этом говорили, не только привлечь людей к ответственности, но и компенсировать те убытки, которые нанесла коррупция", - сказал Касько.
Напомним, народные депутаты приняли за основу законопроект об обличителях коррупции.