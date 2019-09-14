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У ГПУ розраховують у найближчому майбутньому повернути корупційні активи з-за кордону

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 вересня. УНН. Перший заступник Генерального прокурора України Віталій Касько сподівається, що в найближчому майбутньому держава поверне більшість корупційних активів, розміщених за кордоном. Про це він заявив під час міжнародного форуму YES в суботу, передає кореспондент УНН.

"Є серйозна надія, що в найближчому майбутньому ми повернемо більшість корупційних активів, розміщених за кордоном. Є конвенція Організації Об'єднаних Націй, яка зобов’язує репатріювати капітали, не тільки ділитися, наприклад, інформацією, а репатріювати капітали. Це наш пріоритет, ми вже про це говорили, не тільки притягнути людей до відповідальності, але й компенсувати ті збитки, які завдала корупція", - сказав Касько.

Нагадаємо, народні депутати ухвалили за основу законопроект щодо викривачів корупції.

Українські Національні Новини

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