В ГПУ назвали зарплату Рябошапки
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. Генеральному прокурору Украины Руслану Рябошапке за сентябрь начислили зарплату в размере 131 728,95 грн. Об этом сообщили УНН в отделе рассмотрения запросов на публичную информацию Генеральной прокуратуры Украины в ответ на запрос.
"Сумма начисленной заработной платы за сентябрь 2019 года Генеральному прокурору Рябошапке Р.Г. составляет 131 728,95 грн", - говорится в ответе.
Сообщается, что зарплата Рябошапки состоит из:
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- должностного оклада - 37 000,00 грн;
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- надбавки за выслугу лет - от 10 до 50 процентов должностного оклада;
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- надбавки за почетное звание "заслуженный" - в размере 5 процентов должностного оклада;
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- надбавки за выполнение особо важной работы - до 100 процентов должностного оклада с учетом надбавки за выслугу лет;
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- надбавки за работу в условиях режимных ограничений - от 10 до 20 процентов должностного оклада;
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- премии - не менее 10 процентов должностного оклада.
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Напомним, президентским указом от 29 августа 2019 года Руслан Рябошапка назначен Генеральным прокурором.