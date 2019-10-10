У ГПУ назвали зарплату Рябошапки

"Сума нарахованої заробітної плати за вересень 2019 року Генеральному прокурору Рябошапці Р.Г. становить 131 728,95 грн", - йдеться у відповіді.

Повідомляється, що зарплата Рябошапки складається з:



посадового окладу — 37 000,00 грн;



надбавки за вислугу років — від 10 до 50 відсотків посадового окладу;



надбавки за почесне звання "заслужений" – у розмірі 5 відсотків посадового окладу;



надбавки за виконання особливо важливої роботи — до 100 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за вислугу років;



надбавки за роботу в умовах режимних обмежень — від 10 до 20 відсотків посадового окладу;



премії – не менше 10 відсотків посадового окладу.



Нагадаємо, президентським указом від 29 серпня 2019 року Руслан Рябошапка призначений Генеральним прокурором.