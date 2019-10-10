У ГПУ назвали зарплату Рябошапки
Київ • УНН
КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Генеральному прокурору України Руслану Рябошапці за вересень нарахували зарплату у 131 728,95 грн. Про це УНН повідомили у відділі розгляду запитів на публічну інформацію Генеральної прокуратури України у відповідь на запит.
"Сума нарахованої заробітної плати за вересень 2019 року Генеральному прокурору Рябошапці Р.Г. становить 131 728,95 грн", - йдеться у відповіді.
Повідомляється, що зарплата Рябошапки складається з:
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- посадового окладу — 37 000,00 грн;
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- надбавки за вислугу років — від 10 до 50 відсотків посадового окладу;
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- надбавки за почесне звання "заслужений" – у розмірі 5 відсотків посадового окладу;
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- надбавки за виконання особливо важливої роботи — до 100 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за вислугу років;
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- надбавки за роботу в умовах режимних обмежень — від 10 до 20 відсотків посадового окладу;
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- премії – не менше 10 відсотків посадового окладу.
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Нагадаємо, президентським указом від 29 серпня 2019 року Руслан Рябошапка призначений Генеральним прокурором.