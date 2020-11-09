У главы Ровенской ОГА подтвердили коронавирус
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. У главы Ровенской ОГА Виталия Коваля подтвердили коронавирус, осложнений нет. Об этом он написал в Facebook, передает УНН.
"Друзья, к сожалению, COVID-19 добрался и до меня. ПЦР-тест показал положительный результат. Чувствую себя нормально. Осложнений нет. В течение двух недель буду дома, но буду работать в онлайн-режиме", - написал он.
Как сообщалось ранее в УНН, у главы Винницкой ОГА подтвердили коронавирус.
Напомним, в Украине на 8:00 9 ноября зафиксировано уже 469 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост случаев за сутки - более 8,6 тысяч, традиционное уменьшение на выходных.