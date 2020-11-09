У голови Рівненської ОДА підтвердили коронавірус

"Друзі, на жаль, COVID-19 добрався і до мене. ПЛР-тест показав позитивний результат. Почуваю себе нормально. Ускладнень немає. Впродовж двох тижнів буду вдома, але працюватиму в онлайн-режимі", - написав він.

Як повідомлялося раніше в УНН, у голови Вінницької ОДА підтвердили коронавірус.

Нагадаємо, в Україні на 8 годину 9 листопада зафіксовано вже 469 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст випадків за добу - понад 8,6 тисячі, традиційне зменшення на вихідних.