Во Франции одобрили продление действия COVID-пропуска

Теперь законопроект будет передан в верхнюю палату парламента Франции - Сенат, где его рассмотрят 28 октября, отмечает французская редакция The Local.

Детали

COVID-пропуск свидетельствует о том, что его владелец имеет прививки от коронавируса или отрицательный результат ПЦР-теста. С ним человек сможет посещать общественные места.

Сообщают, что власти Франции продолжили использование пропуска для того, чтобы избежать в стране новой вспышки коронавируса.

"Сегодня все еще есть значительный риск возобновления распространения коронавируса. Мы должны активировать меры, чтобы сдержать инфекцию", — отметил представитель правительства Габриэль Атталь 13 октября.

Напомним

С 9 августа жители Франции для посещения ресторанов, кино, а также во время путешествий на поезде или на самолете должны показывать свидетельство о вакцинации от COVID-19 или о выздоровлении от болезни. Также можно предоставить отрицательный результат теста на коронавирус.

В августе в нескольких городах Франции на акции протеста против усиления карантина выходили десятки тысяч человек.

16 октября не менее 40 тысяч человек в очередной раз протестовали против санитарных пропусков.