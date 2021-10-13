У Франції планують продовжити дію COVID-сертифікатів до наступного літа
Київ • УНН
КИЇВ. 13 жовтня. УНН. Через поширення коронавірусу у Франції можуть продовжити дію COVID-сертифікатів до 31 липня наступного року. Про це повідомляє УНН із посиланням на BFMTV.
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Сьогодні уряд Франції обговорював можливість застосовувати COVID-сертифікат до 31 липня.
"Сьогодні все ще є значний ризик відновлення поширення коронавірусу. Ми маємо активувати заходи щодо стримування інфекції", — зазначив речник уряду Габріель Атталь
За його словами, наразі у 18 департаментах показники захворюваності коронавірусом свідчать про ризики виникнення чергової хвилі епідемії.
Додамо
Із 9 серпня жителі Франції для відвідування ресторанів, кіно, а також під час подорожей потягом і літаком мають показувати свідоцтво про вакцинацію проти COVID-19 або перенесеної хвороби. Також можна надати негативний результат тесту на коронавірус.
У кількох містах Франції протестувати проти посилення карантинних обмежень виходили десятки тисяч людей.