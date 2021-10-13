Во Франции планируют продолжить действие COVID-сертификатов до следующего лета
Киев • УНН
КИЕВ. 13 октября. УНН. Из-за распространения коронавируса во Франции могут продлить действие COVID-сертификатов до 31 июля следующего года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BFMTV.
Детали
Сегодня правительство Франции обсуждало возможность применять COVID-сертификат до 31 июля.
"Сегодня все еще есть значительный риск возобновления распространения коронавируса. Мы должны активировать меры относительно сдерживания инфекции", — отметил представитель правительства Габриэль Атталь
По его словам, сейчас в 18 департаментах показатели заболеваемости коронавирусом свидетельствуют о рисках возникновения очередной волны эпидемии.
Добавим
С 9 августа жители Франции для посещения ресторанов, кино, а также во время путешествий на поезде или на самолете должны показывать свидетельство о вакцинации от COVID-19 или перенесенной болезни. Также можно предоставить отрицательный результат теста на коронавирус.
В нескольких городах Франции протестовать против усиления карантинных мер выходили десятки тысяч людей.