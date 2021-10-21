У Франції схвалили продовження дії COVID-пропуску
Київ • УНН
КИЇВ. 21 жовтня. УНН. Нижня палата парламенту Франції проголосувала за продовження терміну дії COVID-пропуску щонайменше до 31 липня 2022 року. Про це повідомляє УНН із посиланням на Reuters.
Тепер законопроект буде переданий у верхню палату парламенту Франції - Сенат, де його розглянуть 28 жовтня, відзначає французька редакція The Local.
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COVID-пропуск засвідчує те, що його власник має щеплення проти коронавірусу або негативний результат ПЛР-тесту. Із ним людина зможе відвідувати громадські місця.
Повідомляють, що влада Франції продовжила використання пропуску для того, щоб уникнути в країні нового спалаху коронавірусу.
"Сьогодні все ще є значний ризик відновлення поширення коронавірусу. Ми маємо активувати заходи, щоб стримати інфекцію", — зазначив речник уряду Габріель Атталь 13 жовтня.
Нагадаємо
Із 9 серпня жителі Франції для відвідування ресторанів, кіно, а також під час подорожей потягом і літаком мають показувати свідоцтво про вакцинацію проти COVID-19 або про одужання від хвороби. Також можна надати негативний результат тесту на коронавірус.
У серпні в кількох містах Франції на акції протесту проти посилення карантинних обмежень виходили десятки тисяч людей.
16 жовтня щонайменше 40 тисяч осіб знову протестували проти санітарних пропусків.