Во Франции 97 человек провели 2 часа на поломанной горной канатной дороге
Киев • УНН
КИЕВ. 30 декабря. УНН. Механическая поломка на горной канатной дороге на востоке Франции привела в воскресенье к тому, что 97 человек провели более двух часов в подвешенных к тросу сиденьях. Об этом сообщила газета Le Parisien, передает УНН.
Инцидент произошел на горном курорте Серре-Шевалье, расположенном в департаменте Верхние Альпы на высоте 2200-2500 м над уровнем моря.
Местной спасательной службе и отряда горной жандармерии пришлось организовать операцию по эвакуации лыжников. Для этого был использован вертолет и наземные средства, которые позволили спустить на землю с более чем десятиметровой высоты всех пассажиров канатной дороги.
Как сообщили спасатели, никто не пострадал.
Недавно во Франции почти 150 человек эвакуировали с колеса обозрения из-за отключения электричества.
А в новогоднюю ночь с 2018 на 19 год во Франции также был перебой с аттракционом, в результате чего его заклинило на высоте 60 метров вместе с детьми.
Opération en cours évacuation du télésiège du Grand Serre. #SerreChevalier #Telesiege pic.twitter.com/wwcPfWm70u— Nicolas Bresson (@bressoni) December 29, 2019