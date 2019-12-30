У Франції 97 осіб провели дві години на поламаній гірській канатній дорозі

КИЇВ. 30 грудня. УНН. Механічна поломка на гірській канатній дорозі на сході Франції призвела в неділю до того, що 97 осіб провели більше двох годин на підвішених до тросу сидіннях. Про це повідомила газета Le Parisien, передає УНН.