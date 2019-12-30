У Франції 97 осіб провели дві години на поламаній гірській канатній дорозі
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. Механічна поломка на гірській канатній дорозі на сході Франції призвела в неділю до того, що 97 осіб провели більше двох годин на підвішених до тросу сидіннях. Про це повідомила газета Le Parisien, передає УНН.
Інцидент стався на гірському курорті Серре-Шевальє, розташованому в департаменті Верхні Альпи на висоті 2200-2500 м над рівнем моря.
Місцевій рятувальній службі і загону гірської жандармерії довелося організувати операцію з евакуації лижників. Для цього був використаний вертоліт і наземні засоби, які дозволили спустити на землю з більш ніж десятиметрової висоти всіх пасажирів канатної дороги.
Як повідомили рятувальники, ніхто не постраждав.
Нещодавно у Франції майже 150 осіб евакуювали з оглядового колеса через відключення електрики.
А у новорічну ніч з 2018 на 19 рік у Франції також був перебій з атракціоном, внаслідок чого його заклинило на висоті 60 метрів разом із дітьми.
Opération en cours évacuation du télésiège du Grand Serre. #SerreChevalier #Telesiege pic.twitter.com/wwcPfWm70u— Nicolas Bresson (@bressoni) December 29, 2019