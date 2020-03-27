Во втором этапе сертификации-2020 примут участие более тысячи учителей

КИЕВ. 27 марта. УНН. В Украине 1045 педагогов начальных классов успешно прошли первый этап сертификации учителей 2020 года и станут участниками следующего - самооценки собственного педагогического мастерства. Соответствующую анкету необходимо подать в Государственную службу качества образования до 5 апреля 2020 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МОН.