У другому етапі сертифікації-2020 візьмуть участь понад тисячу вчителів

КИЇВ. 27 березня. УНН. В Україні 1045 педагогів початкових класів успішно пройшли перший етап сертифікації вчителів 2020 року і стануть учасниками наступного – самооцінювання власної педагогічної майстерності. Відповідну анкету необхідно подати до Державної служби якості освіти до 5 квітня 2020 року. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу МОН.