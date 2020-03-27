У другому етапі сертифікації-2020 візьмуть участь понад тисячу вчителів
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. В Україні 1045 педагогів початкових класів успішно пройшли перший етап сертифікації вчителів 2020 року і стануть учасниками наступного – самооцінювання власної педагогічної майстерності. Відповідну анкету необхідно подати до Державної служби якості освіти до 5 квітня 2020 року. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу МОН.
"Другим етапом сертифікації є самооцінювання учасниками власної педагогічної майстерності. До участі у ньому допускаються ті вчителі, які у першому етапі – незалежному тестуванні – набрали не менше 60% від максимальної кількості балів. Відповідно, із 1552 учасників першого етапу успішно подолали його 1045 вчителів", - йдеться у повідомленні.
Так, організатором другого етапу сертифікації є Державна служба якості освіти. Під час нього вчитель заповнює анкету, яка містить 45 тверджень для оцінювання власної професійної майстерності та 5 варіантів відповіді для кожного з них – від “цілком погоджуюсь” до “категорично не погоджуюсь”.
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Анкету самооцінювання та детальну інформацію про другий етап сертифікації розміщено на сайті Державної служби якості освіти. Заповнену анкету самооцінювання необхідно надіслати до 5 квітня 2020 року.
Повідомляється, що учасник сертифікації не допускається до третього етапу, якщо не подає результати самооцінювання, не дотримується термінів чи форми подання або відмовляється від участі у сертифікації.
У МОН нагадали, що першу пілотну сертифікацію у 2019 році успішно пройшли 705 педагогів із 857 зареєстрованих.
Додамо, що успішне проходження сертифікації дозволяє отримувати надбавку в 20% до зарплатні протягом терміну дії сертифікату – трьох років. Також сертифікат може зараховуватись як проходження чергової (позачергової) атестації.
Нагадаємо, що у разі проведення зовнішнього незалежного оцінювання у серпні, вступна кампанія буде продовжуватися до середини жовтня.