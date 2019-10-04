В Днепре спецназовцы задержали двух разбойников

"3 октября во время обысков по месту жительства и в автомобилях задержанных были изъяты пистолет, рации, телефоны, сим-карты и другие вещи, которые использовались для совершения преступлений. Также были обнаружены наркотические вещества. Все изъятое направили на экспертизу. Автомобили "ВАЗ" и "Ланос", на которых передвигались злоумышленники при совершении преступлений, изъяты", - говорится в сообщении.

Как было установлено, участники группы - 33 и 35-летние мужчины - ранее уже отбывали наказание за разбойные нападения, нанесение тяжких телесных повреждений и хулиганство. Они активно поддерживали преступные традиции и имели связи с криминалитетом.

Во время совершения одного из разбойных нападений, 7 августа, вооруженные мужчины проникли в дом, где жила женщина с несовершеннолетним ребенком. Под угрозами они забрали из дома деньги и другие ценности. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

Продолжается досудебное расследование, в рамках которого принимаются меры для установления и задержания других членов преступной группы. В отношении задержанных сегодня будет решаться вопрос об избрании им меры пресечения в виде ареста.

Напомним, во Львовской области полицейские совместно с пограничниками задержали злоумышленников, причастных к разбойному нападению на фермера-иностранца.