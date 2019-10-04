У Дніпрі спецпризначенці затримали двох розбійників
Київ • УНН
КИЇВ. 4 жовтня. УНН. У Дніпрі правоохоронці затримали двох чоловіків, які підозрюються у низці розбійних нападів, скоєних на території міста. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації ГУНП У Дніпропетровській області.
"3 жовтня під час обшуків за місцем мешкання та в автомобілях затриманих було вилучено пістолет, рації, телефони, сім-картки та інші речі, які використовувалися для скоєння злочинів. Також були виявлені наркотичні речовини. Все вилучене направили на експертизу. Автомобілі "ВАЗ" та "Ланос", на яких пересувалися зловмисники під час скоєння злочинів, вилучені", - йдеться в повідомленні.
Як було встановлено, учасники групи – 33 та 35-річні чоловіки - раніше вже відбували покарання за розбійні напади, нанесення тяжких тілесних ушкоджень та хуліганство. Вони активно підтримували злочинні традиції та мали зв’язки з криміналітетом.
Під час скоєння одного з розбійних нападів, 7 серпня, озброєні чоловіки проникли до будинку, де мешкала жінка з неповнолітньою дитиною. Під погрозами вони забрали з будинку гроші та інші цінності. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 7 до 12 років із конфіскацією майна.
Триває досудове розслідування, в рамках якого вживаються заходи для встановлення та затримання інших членів злочинної групи. Стосовно затриманих сьогодні вирішуватиметься питання про обрання їм запобіжного заходу у виді арешту.
Нагадаємо, на Львівщині поліцейські спільно з прикордонниками затримали зловмисників, причетних до розбійного нападу на фермера-іноземця.