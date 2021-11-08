В "Дії" уже 8 миллионов сгенерированных COVID-сертификатов - Минцифры

Цитата

“По состоянию на сейчас сгенерировано 8,1 миллион сертификатов. 2,8 миллионов из них — „желтые“, об одной дозе вакцины”, — сообщили УНН в Минцифре.

Дополнение

К слову, на прошлой неделе, по состоянию на 2 ноября было сгенерировано 5,5 миллионов COVID-сертификатов.



Также, многие украинцы жалуются на то, что не могут сгенерировать свой сертификат, однако в министерстве статистики обращений не ведут.

Добавим

В связи с расширением “красной” зоны, в Украине начали “штурмовать” пункты вакцинации. Так, сообщалось, что в Киеве увеличились очереди из желающих сделать прививку от коронавирус.



На фоне усиления вакцинации, в мобильном приложении “Дія” на прошлой неделе произошел сбой. Пользователи не могли “подтянуть” COVID-сертификаты, и авторизоваться в программе.

В Службе поддержки сообщили, что возникли технические проблемы. Со временем работа приложения стабилизировалась.