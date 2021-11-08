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У "Дії" вже 8 мільйонів згенерованих COVID-сертифікатів – Мінцифри

Київ • УНН

 • 27933 перегляди

КИЇВ. 8 листопада. УНН. Вже вісім мільйонів українців згенерували свої COVID-сертифікати. Про це УНН повідомили у Мінцифрі.

У "Дії" вже 8 мільйонів згенерованих COVID-сертифікатів – Мінцифри

Цитата

“Станом на зараз згенеровано 8,1 мільйон сертифікатів. 2,8 мільйонів з них — „жовті“, про одну дозу вакцини”, — повідомили УНН у Мінцифрі.

Доповнення

До слова, минулого тижня, станом на 2 листопада було згенеровано 5,5 мільйонів COVID-сертифікатів.

Також, чимало українців скаржаться на те, що не можуть згенерувати свій сертифікат, однак у міністерстві статистики за зверненнями не ведуть.

Додамо

У зв’язку з розширенням “червоної” зони, в Україні почали “штурмувати” пункти вакцинації. Так, повідомлялося, що в Києві збільшилися черги з бажаючих зробити щеплення від коронавірусу.

На тлі посилення вакцинації, в мобільному додатку “Дія” минулого тижня стався збій. Користувачі не могли “підтягнути” COVID-сертифікати, і авторизуватися у програмі.

У службі підтримки повідомили, що виникли технічні проблеми. Згодом робота додатку стабілізувалася.

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