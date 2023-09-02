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В Черном море 7 вражеских кораблей находятся на боевом дежурстве - ВМС

Киев • УНН

 • 475611 просмотра

КИЕВ. 2 сентября. УНН. В Черном море на боевом дежурстве находится 7 вражеских кораблей. Также за сутки Керчь-Еникальским проливом 15 судов рф осуществили проход в Черное море, сообщают Военно-морские силы Вооруженных сил Украины, передает УНН.

Цитата

“По состоянию на 7:00 02.09.2023: в Черном море на боевом дежурстве находится 7 вражеских кораблей; в Азовском море – 1 вражеский корабль; в Средиземном море на боевом дежурстве находится 8 вражеских кораблей, из них 2 носителя крылатых ракет "Калибр", общий залп до 24 ракет”, - говорится в сообщении.

Также за сутки, в интересах России, через Керчь-Еникальский пролив прошло 30 судов. Из них 15 направлялись в Азовское море, из них 4 – из пролива Босфор. 15 судов направлялись в Черное море, из них 6 – продолжило движение в пролив Босфор.

Напомним

Вчера, 1 сентября, в Черном море на боевом дежурстве находились четыре российских корабля, среди них - два носителя крылатых ракет "Калибр". Общий залп был до 16 ракет. 

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