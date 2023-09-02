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У Чорному морі 7 ворожих кораблів перебувають на бойовому чергуванні - ВМС

Київ • УНН

 • 475612 перегляди

КИЇВ. 2 вересня. УНН. У Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 7 ворожих кораблів. Також за добу Керч-Єнікальською протокою 15 суден рф здійснили прохід до Чорного моря, повідомляють Військово-морські сили Збройних сил України, передає УНН.

Цитата

“Станом на 7:00 02.09.2023: в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 7 ворожих кораблів; в Азовському морі – 1 ворожий корабель; в Середземному морі на бойовому чергуванні знаходиться 8 ворожих кораблів, з них 2 носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 24 ракет”, - йдеться у повідомленні.

Також за добу, в інтересах Росії, через Керч-Єнікальську протоку пройшло 30 суден. З них 15 прямували до Азовського моря, з них 4 – з протоки Босфор. 15 суден прямували до Чорного моря, з них 6 – продовжило рух до протоки Босфор.

Нагадаємо

Вчора, 1 вересня, у Чорному морі на бойовому чергуванні знаходились чотири російські кораблі, серед них - два носія крилатих ракет "Калібр". Загальний залп був до 16 ракет. 

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