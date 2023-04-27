В Черновцах горсовет лишил УПЦ МП права пользования более 20 земельными участками
Киев • УНН
КИЕВ. 27 апреля. УНН. На сессии Черновицкого горсовета единогласно проголосовали за то, чтобы лишить УПЦ МП права пользования более двадцатью земельными участками, сообщает мэр города Роман Кличук, пишет УНН.
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"На сессии городского совета депутаты единогласно проголосовали за то, чтобы лишить УПЦ МП права пользования более двадцати земельными участками в громаде. Это логичный и правильный шаг. Верю, что наши действия станут стимулом для перехода в украинские церкви", - написал Кличук в Facebook.
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Несколько областей уже проголосовали за запрет деятельности УПЦ МП, а также лишение права пользоваться земельными участками.
Активизировался процесс после того, как во время одного из воскресных богослужений в Хмельницком кафедральном соборе УПЦ МП произошел инцидент: конфликт между мужчиной в военной форме и священнослужителем храма. Священника, избившего военного в Хмельницком, впоследствии объявили в розыск.