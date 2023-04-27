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В Черновцах горсовет лишил УПЦ МП права пользования более 20 земельными участками

Киев • УНН

 • 388507 просмотра

КИЕВ. 27 апреля. УНН. На сессии Черновицкого горсовета единогласно проголосовали за то, чтобы лишить УПЦ МП права пользования более двадцатью земельными участками, сообщает мэр города Роман Кличук, пишет УНН.

Цитата

"На сессии городского совета депутаты единогласно проголосовали за то, чтобы лишить УПЦ МП права пользования более двадцати земельными участками в громаде. Это логичный и правильный шаг. Верю, что наши действия станут стимулом для перехода в украинские церкви", - написал Кличук в Facebook.

Дополнение

Несколько областей уже проголосовали за запрет деятельности УПЦ МП, а также лишение права пользоваться земельными участками.

Активизировался процесс после того, как во время одного из воскресных богослужений в Хмельницком кафедральном соборе УПЦ МП произошел инцидент: конфликт между мужчиной в военной форме и священнослужителем храма. Священника, избившего военного в Хмельницком, впоследствии объявили в розыск.

Украинские Национальные Новости

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