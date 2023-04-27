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У Чернівцях міськрада позбавила УПЦ МП права користування понад 20 земельними ділянками

У Чернівцях міськрада позбавила УПЦ МП права користування понад 20 земельними ділянками

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 квітня. УНН. На сесії Чернівецької міськради одноголосно проголосували за те, аби позбавити УПЦ МП права користування понад двадцятьма земельними ділянками, повідомляє мер міста Роман Клічук, пише УНН.

Цитата

"На сесії міської ради депутати одноголосно проголосували за те, щоб позбавити УПЦ МП права користування понад двадцятьма земельними ділянками у громаді. Це логічний і правильний крок. Вірю, що наші дії стануть стимулом для переходу до українських церков", - написав Клічук у Facebook.

Доповнення

Кілька областей уже проголосували за заборону діяльності УПЦ МП, а також за позбавлення права користуватися земельними ділянками.

Активізувався процес після того, як під час одного з недільних богослужінь в Хмельницькому кафедральному соборі УПЦ МП стався інцидент: конфлікт між чоловіком у військовій формі та священнослужителем храму. Священника, який побив військового у Хмельницькому, згодом оголосили в розшук.

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