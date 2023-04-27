У Чернівцях міськрада позбавила УПЦ МП права користування понад 20 земельними ділянками
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. На сесії Чернівецької міськради одноголосно проголосували за те, аби позбавити УПЦ МП права користування понад двадцятьма земельними ділянками, повідомляє мер міста Роман Клічук, пише УНН.
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"На сесії міської ради депутати одноголосно проголосували за те, щоб позбавити УПЦ МП права користування понад двадцятьма земельними ділянками у громаді. Це логічний і правильний крок. Вірю, що наші дії стануть стимулом для переходу до українських церков", - написав Клічук у Facebook.
Доповнення
Кілька областей уже проголосували за заборону діяльності УПЦ МП, а також за позбавлення права користуватися земельними ділянками.
Активізувався процес після того, як під час одного з недільних богослужінь в Хмельницькому кафедральному соборі УПЦ МП стався інцидент: конфлікт між чоловіком у військовій формі та священнослужителем храму. Священника, який побив військового у Хмельницькому, згодом оголосили в розшук.