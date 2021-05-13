В дом Тупицкого пришли с обыском следователи ГБР - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. В дом бывшего главы Конституционного Суда Александра Тупицкого пришли с обыском следователи ГБР, пишет УНН со ссылкой на “Зеркало недели”.
Детали
По месту жительства Александра Тупицкого, указ о назначении которого на должность судьи КСУ отменили, проходит обыск. Следователи Государственного бюро расследований пришли по адресу его проживания в 6:00 утра 13 мая. Об этом изданию сообщили источники в ГБР.
Цитата
Уточняется, что обыск проводится в присутствии Тупицкого, его жены, двух малолетних детей и адвоката.
“Согласно ч. 1 ст. 234 УПК Украины обыск проводится с целью выявления сведений об обстоятельствах совершения уголовного преступления, отыскания орудия уголовного преступления или имущества, которое было получено в результате его совершения, а также с целью установления разыскиваемых лиц”, — говорится в соответствующем постановлении Печерского суда, предоставленного в распоряжение СМИ.
В постановлении не приводится содержание доказательств, поскольку ходатайство ограничено тайной досудебного расследования. Судебное заседание, на котором было принято решение об обысках, проводилось в закрытом режиме в соответствии с УПК Украины.
Контекст
В субботу, 27 марта, Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ № 124/2021, которым отменил указы еще времен Януковича о назначении судьями Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого и Александра Касминина.
Ранее Президент отстранил Тупицкого от должности судьи КСУ.
Перед этим в ОГП указывали, что Офис Генерального прокурора сообщил о подозрении председателю Конституционного Суда Украины Александру Тупицкому в осуществлении воздействия на свидетеля путем подкупа, а также в предоставлении заведомо ложных показаний свидетеля (ст. 386 и ч.2 ст. 384 УК Украины) — и направил ходатайство Президенту Украины Владимиру Зеленскому об отстранении Тупицкого с должности председателя КСУ.
А еще в конце октября ГБР начало производства в отношении председателя КСУ Тупицкого.
Это произошло на фоне того, как 27 октября Конституционный Суд Украины признал такой, что не соответствует Конституции Украины, статью 366-1 УК, предусматривающей ответственность за ложь в декларации.