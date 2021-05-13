У будинок Тупицького прийшли з обшуком слідчі ДБР - ЗМІ

Деталі

За місцем проживання Олександра Тупицького, указ про призначення якого на посаду судді КСУ скасували, проходить обшук. Слідчі Державного бюро розслідувань прийшли за адресою його проживання о 6 годині ранку 13 травня. Про це виданню повідомили джерела в ДБР.

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Уточнюється, що обшук проводиться у присутності Тупицького, його дружини, двох малолітніх дітей і адвоката.

“Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також з метою встановлення розшукуваних осіб”, — йдеться у відповідній ухвалі Печерського суду, наданій у розпорядження ЗМІ.

В ухвалі не наводиться зміст доказів, оскільки клопотання обмежене таємницею досудового розслідування. Судове засідання, на якому було ухвалене рішення про обшуки, проводилося в закритому режимі відповідно до КПК України.

Контекст

У суботу, 27 березня, Президент України Володимир Зеленський підписав указ № 124/2021, яким скасував укази ще часів Януковича про призначення суддями Конституційного Суду України Олександра Тупицького та Олександра Касмініна.

Раніше Президент відсторонив Тупицького від посади судді КСУ.

Перед цим в ОГП вказували, що Офіс Генерального прокурора повідомив про підозру голові Конституційного Суду України Олександру Тупицькому у здійсненні впливу на свідка шляхом підкупу, а також в наданні завідомо неправдивих показань свідка (ст. 386 та ч.2 ст. 384 КК України) — й надіслав клопотання Президенту України Володимиру Зеленському щодо відсторонення Тупицького з посади голови КСУ.

А ще наприкінці жовтня ДБР розпочало провадження щодо голови КСУ Тупицького.

Це сталося на тлі того, як 27 жовтня Конституційний Суд України визнав такою, що не відповідає Конституції України, статтю 366-1 ККУ, яка передбачає відповідальність за брехню в декларації.