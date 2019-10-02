В Брянской области РФ родители совместно с друзьями изнасиловали ребенка
Киев • УНН
КИЕВ. 2 октября. УНН. Мглинский районный суд Брянской области рассмотрит уголовное дело об изнасиловании ребенка по предварительному сговору, пишет УНН со ссылкой на сайт судебного учреждения.
Как сообщается на сайте суда, четырех человек подозревают в изнасиловании лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста. Двум из них предъявлены обвинения в ненадлежащем исполнении родительских обязанностей и жестоком обращении с дочерью, отца ребенка также дополнительно обвиняют в причинении девочке физических и психических страданий.
По данным местного портала “Новости Брянска”, двое других насильников были друзьями семьи.
Судебное заседание назначено на пятницу, 4 октября. Оно пройдет в закрытом режиме.
Как писал УНН, центральный аппарат Следственного комитета РФ будет расследовать уголовное дело в отношении священника Николая Стремского, который обвиняется в изнасилованиях несовершеннолетних. Как сообщили в пресс-службе СК, пострадавшими от развратных действий священника признаны семь детей.