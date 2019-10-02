У Брянській області РФ батьки разом з друзями зґвалтували дитину
Київ • УНН
КИЇВ. 2 жовтня. УНН. Мглінський районний суд Брянської області розгляне кримінальну справу про зґвалтування дитини за попередньою змовою, пише УНН з посиланням на сайт судової установи.
Як повідомляється на сайті суду, чотирьох осіб підозрюють у зґвалтуванні особи, яка не досягла чотирнадцятирічного віку. Двом з них пред’явлені звинувачення в неналежному виконанні батьківських обов’язків і жорстоке поводження з дочкою, батька дитини також додатково звинувачують в заподіянні дівчинці фізичних і психічних страждань.
За даними місцевого порталу “Новости Брянска”, двоє інших ґвалтівників були друзями родини.
Судове засідання призначено на п’ятницю, 4 жовтня. Воно пройде в закритому режимі.
Як писав УНН, центральний апарат Слідчого комітету РФ буде розслідувати кримінальну справу стосовно священика Миколи Стремського, який звинувачується в зґвалтуваннях неповнолітніх. Як повідомили в пресслужбі СК, постраждалими від розпусних дій священика визнані сім дітей.