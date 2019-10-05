В Великобритании перевернулся двухэтажный автобус, есть пострадавшие
Киев • УНН
КИЕВ. 5 октября. УНН. Двухэтажный автобус перевернулся в английском графстве Девон на юго-западе Великобритании, в результате чего пострадали десятки пассажиров. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Sky News.
"Автобус перевернулся на дороге между Тотнес и Пейнтоном около 11:00 (по местному времени - ред.) в субботу", - говорится в сообщении.
В полиции заявили, что один человек получил серьезные травмы, а более десятка других получили травмы различной степени тяжести.
"В службе скорой помощи Юго-Запада сообщили о крупной аварии, поэтому направили значительное количество ресурсов на место происшествия, включая несколько машин скорой помощи, транспорт для перевозки пациентов и санитарную авиацию для поддержки. Полиция и пожарная служба также оказывают помощь", - заявили местные власти.
По сообщению очевидцев, несколько человек все еще находятся в перевернутом автобусе. Отмечается, что сейчас дорога закрыта, поэтому водителям советуют избегать поездок по этому маршруту некоторое время.
Ранее УНН сообщал, что в Индии перевернулась лодка, перевозившая около 80 человек.