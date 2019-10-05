У Британії перекинувся двоповерховий автобус, є постраждалі
Київ • УНН
КИЇВ. 5 жовтня. УНН. Двоповерховий автобус перекинувся в англійському графстві Девон на південному заході Великої Британії, унаслідок чого постраждали десятки пасажирів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Sky News.
"Автобус перекинувся на дорозі між Тотнес та Пейнтоном близько 11:00 (за місцевим часом - ред.) у суботу", - йдеться у повідомленні.
У поліції заявили, що одна людина отримала серйозні травми, а більше ніж десяток інших отримали травми різного ступеня тяжкості.
"У службі швидкої допомоги Південного Заходу повідомили про велику аварію, тому спрямували значну кількість ресурсів на місце події, включаючи кілька машин швидкої допомоги, транспорт для перевезення пацієнтів та санітарну авіацію для підтримки. Поліція і пожежна служба також надають допомогу", - заявила місцева влада.
За повідомленням очевидців, кілька людей все ще у перекинутому автобусі. Зазначається, що зараз дорога закрита, тож водіям радять уникати поїздок цим маршрутом деякий час.
Раніше УНН повідомляв, що в Індії перекинувся човен, який перевозив близько 80 людей.