В Британии хотят выпустить монету в честь Brexit
Киев • УНН
КИЕВ. 11 августа. УНН. Канцлер казначейства Великобритании Саджид Джавид планирует выпуск миллионов специальных монет номиналом 50 пенсов, посвященных выходу страны из Евросоюза, передает УНН со ссылкой на ВВС.
Отмечено, что монеты будут выпущены, когда Великобритания покинет Европейский Союз в конце этого года.
Как сообщает The Telegraph, Джавид поручил чиновникам изучить, получится ли изготовить такое количество монет ко дню Brexit – 31 октября.
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Напомним, в резиденции Джонсона и его партии появились часы с обратным отсчетом до даты Brexit.