У Британії хочуть випустити монету на честь Brexit

Зазначено, що монети будуть випущені, коли Великобританія покине Європейський Союз наприкінці цього року.

Як повідомляє The Telegraph, Джавід доручив чиновникам вивчити, чи вийде виготовити таку кількість монет до дня Brexit - 31 жовтня.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Єлизавета II заявила про розчарування британськими політиками

Нагадаємо, в резиденції Джонсона і його партії з'явився годинник із зворотним відліком до дати Brexit.