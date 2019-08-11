У Британії хочуть випустити монету на честь Brexit
Київ • УНН
КИЇВ. 11 серпня. УНН. Канцлер казначейства Великої Британії Саджид Джавід планує випуск мільйонів спеціальних монет номіналом 50 пенсів, присвячених виходу країни з Євросоюзу, передає УНН з посиланням на ВВС.
Зазначено, що монети будуть випущені, коли Великобританія покине Європейський Союз наприкінці цього року.
Як повідомляє The Telegraph, Джавід доручив чиновникам вивчити, чи вийде виготовити таку кількість монет до дня Brexit - 31 жовтня.
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Нагадаємо, в резиденції Джонсона і його партії з'явився годинник із зворотним відліком до дати Brexit.