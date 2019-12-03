В Великобритании автомобиль въехал в группу школьников

По данным ведомства, инцидент произошел в британском городе Лоусон около 15:20 2 декабря. В группу школьников врезался серебристый Ford KA, после чего водитель автомобиля скрылся с места происшествия. По данным полиции, в результате инцидента погиб 12-летний мальчик, еще шесть человек получили травмы. Жизни пострадавших ничего не угрожает.

Позже в полиции графства сообщили, что сотрудники правоохранительных органов арестовали подозреваемого в наезде. Им оказался 51-летний местный житель.

Напомним, в Британии перевернулся двухэтажный автобус: почти 40 пострадавших.