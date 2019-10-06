В Британии перевернулся двухэтажный автобус: почти 40 пострадавших

"В результате инцидента травмы получили 37 человек, из которых 8 человек, по словам медиков, могли получить тяжелые травмы", - говорится в заявлении представителя полиции. Еще десять человек, находившихся в автобусе, были осмотрены прибывшими на место врачами, однако медицинская помощь им не понадобилась.

Причины ДТП выясняются. В британских правоохранительных органах уточнили, что водитель, под управлением которого перевернулся автобус, сейчас не арестован и отвечает на вопросы полиции.

Напомним, в Перу автобус упал со скалы, погибли 23 человека.