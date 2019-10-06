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У Британії перевернувся двоповерховий автобус: майже 40 постраждалих

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 жовтня. УНН. В цілому 37 осіб отримали травми після того, як двоповерховий автобус перекинувся в суботу на шосе А385 в англійському графстві Девон. Про це повідомило на своїй сторінці в Twitter поліцейське управління Девона і Корнуолла, передає УНН.

У Британії перевернувся двоповерховий автобус: майже 40 постраждалих

“В результаті інциденту травми отримали 37 осіб, з яких 8 осіб, за словами медиків, могли отримати важкі травми”, — йдеться в заяві представника поліції. Ще десять осіб, які перебували в автобусі, були оглянуті прибулими на місце лікарями, однак медична допомога їм не знадобилася.

Причини ДТП з’ясовуються. У британських правоохоронних органах уточнили, що водій, під керуванням якого перекинувся автобус, зараз не заарештований і відповідає на питання поліції.

Нагадаємо, у Перу автобус впав зі скелі, загинули 23 людини.

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