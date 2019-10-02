У Перу автобус впав зі скелі, загинули 23 людини
Київ • УНН
КИЇВ. 2 жовтня. УНН. На півдні Перу пасажирський автобус зірвався в прірву з висоти 100 метрів, в результаті чого загинули 23 людини. Про це повідомляє УНН з посиланням на All India Radio.
Повідомляється, що ДТП сталось у провінції Кіспіканчі.
Пасажирський автобус, що перевозив понад 40 осіб, зірвався зі скелі та впав в ущелину глибиною 100 метрів.
В наслідок інциденту загинули 23 людини.
Причина аварії з'ясовується.
Нагадаємо, на Тайвані обвалився автомобільний міст, десятки людей постраждали.