У Перу автобус впав зі скелі, загинули 23 людини

Повідомляється, що ДТП сталось у провінції Кіспіканчі.

Пасажирський автобус, що перевозив понад 40 осіб, зірвався зі скелі та впав в ущелину глибиною 100 метрів.

В наслідок інциденту загинули 23 людини.

Причина аварії з'ясовується.

Нагадаємо, на Тайвані обвалився автомобільний міст, десятки людей постраждали.