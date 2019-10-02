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В Перу автобус упал со скалы, погибли 23 человека

Киев • УНН

 • 11146 просмотра

КИЕВ. 2 октября. УНН. На юге Перу пассажирский автобус сорвался в пропасть с высоты 100 метров, в результате чего погибли 23 человека. Об этом сообщает УНН со ссылкой на All India Radio.

В Перу автобус упал со скалы, погибли 23 человека

Сообщается, что ДТП произошло в провинции Киспиканчи.

Пассажирский автобус, перевозивший более 40 человек, сорвался со скалы и упал в ущелье глубиной 100 метров.

В результате инцидента погибли 23 человека.

Причина аварии выясняется.

Напомним, на Тайване обрушился автомобильный мост, десятки людей пострадали.

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