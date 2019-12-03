У Британії автомобіль в'їхав в групу школярів
Київ • УНН
КИЇВ. 3 грудня. УНН. У Великій Британії водій автомобіля в'їхав у групу школярів, один з них загинув. Про це повідомляє УНН з посиланням на Twitter поліції графства Ессекс.
За даними відомства, інцидент стався в британському місті Лоусон близько 15:20 2 грудня. До групи школярів врізався сріблястий Ford KA, після чого водій автомобіля зник з місця події. За даними поліції, в результаті інциденту загинув 12-річний хлопчик, ще шість осіб отримали травми. Життю постраждалих нічого не загрожує.
Пізніше в поліції графства повідомили, що співробітники правоохоронних органів заарештували підозрюваного в наїзді. Ним виявився 51-річний місцевий житель.
Нагадаємо, у Британії перевернувся двоповерховий автобус: майже 40 постраждалих.