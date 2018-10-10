В Боснии и Герцеговине произошел взрыв на нефтеперерабатывающем заводе
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. В городе Брод в Боснии и Герцеговине произошел взрыв на нефтеперерабатывающем заводе. Об этом сообщает радио и телевидения Республики Сербской (РТРС) со ссылкой на мэра муниципалитета, информирует УНН.
Ранее проходила информация о четырех пострадавших. Сейчас пожар на заводе локализован, жизни пострадавших ничего не угрожает.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Власти США обеспокоены тем, как прошли выборы в Боснии и Герцеговине
Взрыв на нефтеперерабатывающем заводе в городе Брод, который административно находится в северо-западной части Республики Сербской, произошел во вторник в 21:30 по местному времени (совпадает с киевским). АО НПЗ “Брод” является единственным нефтеперерабатывающим заводом на территории Боснии и Герцеговины, контролируется российской компанией “Зарубежнефть”.
Как ранее информировал УНН, действующий президент Республики Сербской (входит в Боснию и Герцеговину) Милорад Додик, избранный в Президиум балканской страны, намерен добиваться признания этим государством анексованного украинского Крыма как части России. В понедельник Милорад Додик из партии “Союз независимых социал-демократов” стал членом