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В Боснии и Герцеговине произошел взрыв на нефтеперерабатывающем заводе

В Боснии и Герцеговине произошел взрыв на нефтеперерабатывающем заводе

Киев  •  УНН

 • 9756 просмотра

КИЕВ. 10 октября. УНН. В городе Брод в Боснии и Герцеговине произошел взрыв на нефтеперерабатывающем заводе. Об этом сообщает радио и телевидения Республики Сербской (РТРС) со ссылкой на мэра муниципалитета, информирует УНН.

Ранее проходила информация о четырех пострадавших. Сейчас пожар на заводе локализован, жизни пострадавших ничего не угрожает.

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Взрыв на нефтеперерабатывающем заводе в городе Брод, который административно находится в северо-западной части Республики Сербской, произошел во вторник в 21:30 по местному времени (совпадает с киевским). АО НПЗ “Брод” является единственным нефтеперерабатывающим заводом на территории Боснии и Герцеговины, контролируется российской компанией “Зарубежнефть”.

Как ранее информировал УНН, действующий президент Республики Сербской (входит в Боснию и Герцеговину) Милорад Додик, избранный в Президиум балканской страны, намерен добиваться признания этим государством анексованного украинского Крыма как части России. В понедельник Милорад Додик из партии “Союз независимых социал-демократов” стал членом

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