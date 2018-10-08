Влада США стурбована тим, як пройшли вибори у Боснії і Герцеговині

“Сполучені Штати поділяють стурбованість ходом виборів, яку озвучила місія спостерігачів ОБСЄ, міжнародні спостерігачі та місцеві неурядові організації. Зокрема, виникають сумніви із приводу точності складання списків виборців, неупередженості спостерігачів, рівного доступу до ЗМІ, а також правильного витрачання державних коштів. Виниклі питання суперечать запевненням боснійської влади, яка обіцяла провести абсолютно чесні і прозорі вибори, і ми закликаємо боснійські державні інститути усунути недоліки, на які звернули увагу спостерігачі ОБСЄ”, — наголошується в документі.

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На виборах до Президії Боснії і Герцеговини, згідно з останніми даними, перемагають Шефіка Джаферовіч (Партія демократичних дій) від босняків, Желько Комшич (Демократичний фронт) від хорватів та Мілорад Додік (“Союз незалежних соціал-демократів”) від сербів. Чинний прем’єр-міністр Республіки Сербської Желька Цвіяновіч перемагає в боротьбі за пост президента республіки. Громадяни вибирали також депутатів і голів законодавчих зборів, депутатів Парламентської асамблеї та двох віце-президентів.

За виборами у країні стежили 6 424 спостерігача, серед яких 1,5 тис. іноземців. Виборчий процес у муніципалітетах відстежували близько 60 тис. представників політичних партій.

Згідно з конституцією, запропонованої у Загальній рамковій мирній угоді по Боснії (Дейтонська угода), держава Боснія і Герцеговина складається з двох утворень (ентитетів): мусульмано-хорватської Федерації Боснії і Герцеговини (51% території) і Республіки Сербської (49% території країни), а також округу Брчко. Державний устрій — одне з найскладніших у світі. В системі держуправління пропорційно представлені три основних народи: бошняки (слов’яни, що прийняли іслам), серби (православні) і хорвати (католики).

Як раніше інформував УНН, перший тур президентських виборів у Бразилії не зміг визначити однозначного переможця кампанії — жоден з кандидатів не заручився підтримкою 50% виборців, свідчать дані бразильського Вищого виборчого суду (аналог ЦВК).