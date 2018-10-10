У Боснії і Герцеговині стався вибух на нафтопереробному заводі

Раніше проходила інформація про чотирьох постраждалих. Зараз пожежа на заводі локалізована, життю постраждалих нічого не загрожує.

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Вибух на нафтопереробному заводі в місті Брод, який адміністративно знаходиться в північно-західній частині Республіки Сербської, стався у вівторок о 21:30 за місцевим часом (співпадає з київським). АТ НПЗ “Брод” є єдиним нафтопереробним заводом на території Боснії і Герцеговини, контролюється російською компанією “Зарубежнефть”.

Як раніше інформував УНН, чинний президент Республіки Сербської (входить у Боснію і Герцеговину) Мілорад Додік, обраний до Президії балканської країни, має намір домагатися визнання цією державою анексованного українського Криму як частини Росії. У понеділок Мілорад Додік із партії “Союз незалежних соціал-демократів” став членом