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Глава Республіки Сербської підніме питання визнання Боснією і Герцеговиною анексованного українського Криму частиною РФ

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 вересня. УНН. Чинний президент Республіки Сербської (входить у Боснію і Герцеговину) Мілорад Додік, обраний до Президії балканської країни, має намір домагатися визнання цією державою анексованного українського Криму як частини Росії. Про це повідомляє УНН із посиланням на ТАРС.

У понеділок Мілорад Додік із партії “Союз незалежних соціал-демократів” став членом Президії Боснії і Герцеговини від сербів.

“Я висуну таку ініціативу і маю намір домогтися визнання статусу Криму на рівні Боснії і Герцеговини. Адже возз’єднання півострова з Росією відбулося в результаті легітимного референдуму, який відповідав Статуту ООН. Це був демократичний процес, під час якого жителі півострова висловили свою позицію”, — сказав він виданню, зазначивши, що Крим нібито “історично належав Росії”.

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Додік також додав, що сам хотів би відвідати окупований півострів. “Я особисто надзвичайно зацікавлений у відвідуванні півострова, особливо тепер, коли він став частиною Росії, і маю намір відвідати Крим, як тільки з’явиться можливість”, — повідомив він.

Відповідаючи на питання про можливий тиск на Сараєво з боку Києва, Додік зазначив, що “Україні необхідно зосередитися на вирішенні внутрішніх проблем” і “нормалізації” відносин із Росією. “Україні зараз треба вирішити внутрішньополітичні проблеми і визначитися зі своєю зовнішньою політикою — зрозуміти, що позиція Києва, яка генерується Заходом, зробила на країну негативний і згубний ефект. Країна мусить приступити до нормалізації відносин із Росією”, — зазначив він, додавши, що в даній ситуації мова йде, скоріше, про тиск із боку західних країн.

“Це все — велика геостратегічна гра. Події у Криму відбувалися в більш демократичній атмосфері, ніж відторгнення Косова від Сербії. Незважаючи на це, США і більшість їхніх союзників визнають незалежність Косова”, — зазначив політик.

Як зазначає Deutsche Welle, Мілорад Додік виступає за відділення його регіону від Боснії і з цією метою планує провести референдум, його підтримує президент Росії Володимир Путін.

Окупація Автономної Республіки Крим та м. Севастополя Росією — збройна агресія Росії, спрямована на насильницьке протиправне відторгнення Кримської автономії та Севастополя від України та їх приєднання до Російської Федерації на правах суб’єктів Російської Федерації, що було здійснено протягом березня 2014 року. Насильницька анексія Криму не визнається українською державою, не визнається Генеральною асамблеєю ООН, ПАРЄ, ПА ОБСЄ, а також суперечить рішенню Венеційської комісії, натомість російською владою трактується як “повернення Криму до Росії”. Згідно з Законом України “Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України” територія Кримського півострова внаслідок російської окупації вважається тимчасово окупованою територією.

У кінці лютого — початку березня 2014 перекинуті з Росії і кримських баз Чорноморського флоту РФ війська без розпізнавальних знаків окуповували Кримський півострів. Також було створено збройне формування з російських “козаків”, яке називало себе “самооборона Криму”. 16 березня 2014 на території Криму і міста Севастополя пройшов псевдореферендум про статус півострова, за сфальсифікованими результатами якого Росія включила Крим до свого складу. Ні Україна, ні Європейський Союз, ні США не визнали це голосування і вважають, що Крим Росія анексувала.

Як раніше інформував УНН, влада Сполучених Штатів стурбована тим, як пройшли загальні вибори у Боснії і Герцеговині, де обирали депутатів різних рівнів, членів Президії та президента Республіки Сербської.

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